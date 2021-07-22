Сколько раз будут повышать минимальную зарплату в Украине до 2024 года?
Согласно бюджетной декларации, минимальную зарплату в Украине в период с 2022 по 2024 будут повышать четыре раза.
Документ предусматривает, что в 2022 году размер минималки будет меняться два раза, а в 2023 и 2024 — по одному.
На сколько вырастет минимальная зарплата в 2022 году?
Прогноз правительства предусматривает, что минимальная зарплата в Украине в 2022 году с 1 января вырастет до 6,5 тыс. грн. А с 1 октября 2022 года она составит 6,7 тыс. грн.
Как изменится размер минималки в 2023 году?
Согласно бюджетной декларации, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2023 года увеличится на 476 грн. Поэтому ее размер составит 7 176 грн.
На сколько вырастет минимальная зарплата в 2024 году?
С 1 января 2024 года правительство также планирует увеличить размер минимальной зарплаты в Украине. Ожидается, что ее повысят еще на 489 грн — до 7 665 грн.