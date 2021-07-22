Какой будет минимальная зарплата в Украине в течение трех следующих лет — прогноз Кабмина

Минимальную зарплату в Украине до 2024 года будут повышать несколько раз. Это предусматривает бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которую на днях одобрила Верховная Рада.

Этот документ является среднесрочным бюджетным планом и основой для составления проекта главной государственной сметы и прогнозов местных бюджетов.

Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2022, 2023 и 2024 годах — читайте в материале.