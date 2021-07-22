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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |
Какой будет минимальная зарплата в Украине в течение трех следующих лет — прогноз Кабмина

Какой будет минимальная зарплата в Украине в течение трех следующих лет — прогноз Кабмина

Минимальную зарплату в Украине до 2024 года будут повышать несколько раз. Это предусматривает бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которую на днях одобрила Верховная Рада.

Этот документ является среднесрочным бюджетным планом и основой для составления проекта главной государственной сметы и прогнозов местных бюджетов.

Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2022, 2023 и 2024 годах — читайте в материале.

Сколько раз будут повышать минимальную зарплату в Украине до 2024 года?

Согласно бюджетной декларации, минимальную зарплату в Украине в период с 2022 по 2024 будут повышать четыре раза.

Документ предусматривает, что в 2022 году размер минималки будет меняться два раза, а в 2023 и 2024 — по одному.

На сколько вырастет минимальная зарплата в 2022 году?

Прогноз правительства предусматривает, что минимальная зарплата в Украине в 2022 году с 1 января вырастет до 6,5 тыс. грн. А с 1 октября 2022 года она составит 6,7 тыс. грн.

Как изменится размер минималки в 2023 году?

Согласно бюджетной декларации, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2023 года увеличится на 476 грн. Поэтому ее размер составит 7 176 грн.

На сколько вырастет минимальная зарплата в 2024 году?

С 1 января 2024 года правительство также планирует увеличить размер минимальной зарплаты в Украине. Ожидается, что ее повысят еще на 489 грн — до 7 665 грн.

Источник: Минфин

Фото: НБУ

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