Курс валют НБУ на 23 июля 2021 года в Украине

Гривна несколько закрепилась относительно евро и американского доллара 23 июля, а вот по сравнению с польским злотым немного потеряла позиции.

НБУ установил курс 27,19 грн/$, тогда как накануне доллар стоил 27,24 грн/1$.

На несколько копеек подешевело и евро, цена на валюту составляет 32,03 грн/€ 1, а 22 июля оно стоило 32,06 грн.

Польский злотый наоборот заметно подорожал, теперь цена за один злотый составляет 7,02 грн, тогда как накануне этот показатель был на уровне 6,97 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 23 июля 2021

$1 — 27,19 грн;

€1 — 32,03 грн;

1 польский злотый — 7,02 грн;

10 российских рублей — 3,68 грн.

Курс доллара на 2021

По прогнозам экономистов, в течение года существенных колебаний курса доллара не произойдет, валюта будет колебаться в пределах 0,50-2 грн от 28 грн за единицу.

Подробнее о среднегодовом курсе и том, как будет меняться стоимость валюты в течение осени, читайте в материале Фактов ICTV.