Курс валют НБУ на 23 июля 2021 года в Украине

Гривна несколько закрепилась относительно евро и американского доллара 23 июля, а вот по сравнению с польским злотым немного потеряла позиции.
НБУ установил курс 27,19 грн/$, тогда как накануне доллар стоил 27,24 грн/1$.
На несколько копеек подешевело и евро, цена на валюту составляет 32,03 грн/€ 1, а 22 июля оно стоило 32,06 грн.
Польский злотый наоборот заметно подорожал, теперь цена за один злотый составляет 7,02 грн, тогда как накануне этот показатель был на уровне 6,97 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 23 июля 2021
- $1 — 27,19 грн;
- €1 — 32,03 грн;
- 1 польский злотый — 7,02 грн;
- 10 российских рублей — 3,68 грн.
Курс доллара на 2021
По прогнозам экономистов, в течение года существенных колебаний курса доллара не произойдет, валюта будет колебаться в пределах 0,50-2 грн от 28 грн за единицу.
Подробнее о среднегодовом курсе и том, как будет меняться стоимость валюты в течение осени, читайте в материале Фактов ICTV.