В Украине снизились предельные цены на топливо. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин снизилась на 0,23 грн/литр, на дизтопливо — на 0,35 грн/литр.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, средняя стоимость бензинов составляет 26,64 грн/литр и дизтоплива — 22,25 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец июля.

С учетом максимальных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на дизтопливо — 29,25 грн/литр.

Цены на топливо

За последний год цена на бензин, газ и дизельное топливо в Украине в среднем стала выше на 36%, о чем свидетельствуют данные Госстата. Впрочем, цены на топливо могут продолжить расти, так как в мире намечается тенденция к росту стоимости нефти после обвала в 2020 году на фоне пандемии.

О том, что может повлиять на рост цены топлива в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минэкономики