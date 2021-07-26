Курс валют НБУ на 26 июля 2021 в Украине: сколько будут стоить доллар и евро

Курс доллара после выходных по состоянию на 26 июля подешевел. Евро в начале недели также немного упал в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 27,04 грн, что на 15 копеек меньше, чем было в пятницу 23 июля.

Евро подешевел на 19 копеек — с 32,03 грн/1€ до 31,84 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 23 июля.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.07:

$1 — 27,04 грн;

€1 — 31,84 грн;

1 польский злотый — 6,96 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Каким будет курс доллара до 2024 года

Курс доллара в Украине в течение ближайших трех лет будет колебаться в пределах 28-29 грн за $1. Так, согласно бюджетной декларации, в 2022 году валюта будет стоить в среднем 28,6 грн, на конец года — 28,7 грн.

А вот в 2023 году в правительстве прогнозируют незначительный рост курса доллара. Превысит отметку в 29 грн иностранная валюта в 2024 году.

Прогноз курса доллара в Украине на три года — читайте в нашем материале.