Конференция Influencer Marketing Day: как привлечь блогеров к продвижению бренда

Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts 29 июля проведет онлайн-конференцию Influencer Marketing Day. Во время нее можно узнать, как привлечь клиентов и увеличить продажи, как правильно подбирать лидеров мнений и измерять эффективность сотрудничества с ними.

Слушателей ждут восемь насыщенных часов обсуждения эффективных практик и систематизированной информации от 14 лучших в своем деле спикеров из топовых украинских компаний.

Вы услышите кейсы: INTERTOP Ukraine, Vodafone, Comfy, Щедрый Дар, Каштан, Равлик Боб, Metro Cash & Carry Ukraine, Uklon, SWEET.TV и другие.

Конференция даст понимание того, как создавать успешные поэтапные стратегии работы с блогерами, как находить “своих” лидеров общественного мнения со своей целевой аудиторией и выстраивать коммуникацию с теми, с кем хотите работать.

Спикеры на примере собственного опыта расскажут:

Как составлять бриф для инфлюенсера и выстраивать коммуникацию;

Как получить 100 тыс. охватов за $100;

Как бренду найти своего лидера мнений и стать с ним партнерами — кейс COMFY;

Как привлечь блогера в проект и получить втрое больше публикаций — кейс SWEET.TV;

Реклама у блогеров совершенно бесплатно — секреты вау-коммуникации;

Что такое хорошо и что такое плохо: пять признаков, что ваш нативная реклама работает;

Influencer Marketing в B2B.

Эксперты поделятся кейсами брендов, лайфхаками, секретами и правилами длительных и плодотворных отношений с блоггерами различных масштабов. Расскажут, что такое продюсерские центры и агентства по подбору инфлюенсеров.

Кому будет полезно мероприятие? Маркетологам общего и диджитал направлений, SMM специалистам, владельцам бизнесов. Всем, кому важно получить новые знания, познакомиться с топовыми стратегиями и рабочими инструментами, перестать сливать бюджет и получить качественный рост посредством продвижения через инфлюенсеров.

Принять участие в конференции можно в двух форматах:

Онлайн. Бесплатный при условии предварительной регистрации. С возможностью прослушать конференцию и задать вопрос лекторам в прямом эфире, общаться с коллегами в Telegram-чате и получить гарантированные подарки от спонсоров ивента.

Онлайн + Запись конференции. Стоимость этого типа участия — 500 грн до 29 июля (в день конференции — 800 грн). Участники получат все те же возможности, которые доступны в бесплатном формате, а также доступ к записи Influencer Marketing Day и прошедшей конференции SMM Day с возможностью смотреть и просматривать в любое удобное время.

Зарегистрироваться на онлайн-конференции можно по ссылке.