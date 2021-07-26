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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Конференция Influencer Marketing Day: как привлечь блогеров к продвижению бренда

Конференция Influencer Marketing Day: как привлечь блогеров к продвижению бренда

Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts 29 июля проведет онлайн-конференцию Influencer Marketing Day. Во время нее можно узнать, как привлечь клиентов и увеличить продажи, как правильно подбирать лидеров мнений и измерять эффективность сотрудничества с ними.

Слушателей ждут восемь насыщенных часов обсуждения эффективных практик и систематизированной информации от 14 лучших в своем деле спикеров из топовых украинских компаний.

Вы услышите кейсы: INTERTOP Ukraine, Vodafone, Comfy, Щедрый Дар, Каштан, Равлик Боб, Metro Cash & Carry Ukraine, Uklon, SWEET.TV и другие.

Конференция даст понимание того, как создавать успешные поэтапные стратегии работы с блогерами, как находить “своих” лидеров общественного мнения со своей целевой аудиторией и выстраивать коммуникацию с теми, с кем хотите работать.

Спикеры на примере собственного опыта расскажут:

  • Как составлять бриф для инфлюенсера и выстраивать коммуникацию;
  • Как получить 100 тыс. охватов за $100;
  • Как бренду найти своего лидера мнений и стать с ним партнерами — кейс COMFY;
  • Как привлечь блогера в проект и получить втрое больше публикаций — кейс SWEET.TV;
  • Реклама у блогеров совершенно бесплатно — секреты вау-коммуникации;
  • Что такое хорошо и что такое плохо: пять признаков, что ваш нативная реклама работает;
  • Influencer Marketing в B2B.

Эксперты поделятся кейсами брендов, лайфхаками, секретами и правилами длительных и плодотворных отношений с блоггерами различных масштабов. Расскажут, что такое продюсерские центры и агентства по подбору инфлюенсеров.

Кому будет полезно мероприятие? Маркетологам общего и диджитал направлений, SMM специалистам, владельцам бизнесов. Всем, кому важно получить новые знания, познакомиться с топовыми стратегиями и рабочими инструментами, перестать сливать бюджет и получить качественный рост посредством продвижения через инфлюенсеров.

Influencer Marketing Day

Принять участие в конференции можно в двух форматах:

  • Онлайн. Бесплатный при условии предварительной регистрации. С возможностью прослушать конференцию и задать вопрос лекторам в прямом эфире, общаться с коллегами в Telegram-чате и получить гарантированные подарки от спонсоров ивента.
  • Онлайн + Запись конференции. Стоимость этого типа участия — 500 грн до 29 июля (в день конференции — 800 грн). Участники получат все те же возможности, которые доступны в бесплатном формате, а также доступ к записи Influencer Marketing Day и прошедшей конференции SMM Day с возможностью смотреть и просматривать в любое удобное время.

Зарегистрироваться на онлайн-конференции можно по ссылке.

Фото: Pexels

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