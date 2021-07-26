Минэнерго совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) и участниками рынка прорабатывают новую модель возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии (ВСО), от которой будут зависеть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Однако сейчас речь не идет о повышении цен на электричество. Дата принятия решения по ВСО неизвестна, сообщили Фактах ICTV в пресс-службе министерства.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко говорил, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для украинцев, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Таких сейчас более 40%. А повышение тарифов на электроэнергию будет для тех, кто потребляет свыше этой нормы.

По его словам, цены на электричество для населения и промышленности будут постепенного выравниваться.

Сейчас действует единый тариф на электроэнергию для населения, установленный на уровне 1,68 грн за кВт-час.