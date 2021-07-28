Цены на бензин и топливо в августе, скорее всего, не пойдут вверх. Котировки нефти на мировом рынке находятся в стабильном состоянии, без резких скачков. Поэтому ожидать подорожания топлива в августе не стоит.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

— Пока не видим оснований для волнения. Во-первых, что касается розницы, она устанавливается Министерством экономики на базе мировых котировок нефти. Пока мы не видим, чтобы там что-то происходило критическое — цены более-менее стабильны, — сказал он.

При этом эксперт констатирует напряжение на оптовом рынке, но предполагает, что существующие проблемы решатся в ближайшее время.

— Некоторое напряжение сейчас есть на оптовом рынке. Вызвано оно тем, что сейчас не хватает тех поставок. Есть задержка с танкерами, но думаю, этот вопрос уже через неделю будет решен. Три танкера уже прибыли в Украину и сейчас разгружаются, через неделю можно будет продавать. Поэтому я думаю, что с 1 августа будет все нормально, — отметил Куюн.

Он также сообщил, что падение цен на топливо в августе маловероятно, так как мировые котировки нефти не падают.

— Падение цен зависит от мировых котировок. Нужно, чтобы падала цена, но она пока не падает и не поднимается, — сообщил эксперт.

Напомним, в Украине снизились предельные цены на топливо. По сравнению с серединой июля средняя цена на бензин снизилась на 0,23 грн/литр, на дизтопливо — на 0,35 грн/литр.

При максимальных наценках стоимость бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, дизтоплива — 29,25 грн/литр, сообщили ранее в Минэкономики.

Отметим, согласно данным Госстата, за последний год цена на бензин, газ и дизельное топливо в Украине в среднем выросла на 36%.