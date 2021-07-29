Гривна продолжает укрепляться относительно основных мировых валют. Нацбанк Украины на четверг, 29 июля, установил курс доллара на уровне 26,86 грн/$1.
То есть американская валюта подешевела на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
А европейская валюта за день потеряла 8 копеек. Ее курс на четверг установлен на уровне 31,70 грн/€1.
Польский злотый по отношению к гривне немного подешевел, а российский рубль сохраняет стабильность.
Курс валют в Украине от НБУ на 29 июля:
- $1 — 26,86 грн;
- €1 — 31,70 грн;
- 1 польский злотый — 6,89 грн;
- 10 российских рублей — 3,65 грн.
Эксперты прогнозируют, что в августе девальвация гривны возобновится — курс доллара снова может вернуться к отметке 27,5 грн.
Главной причиной падения национальной валюты называют ухудшение ситуации в экономике: рост дефицита внешней торговли и отток инвестиций.
Повлияет также тот факт, что в сентябре Украине придется вернуть около $5 млрд иностранных займов с процентами.