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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Гривна укрепилась относительно доллара и евро: курс валют на 29 июля

курс валют

Гривна продолжает укрепляться относительно основных мировых валют. Нацбанк Украины на четверг, 29 июля, установил курс доллара на уровне 26,86 грн/$1.

То есть американская валюта подешевела на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

А европейская валюта за день потеряла 8 копеек. Ее курс на четверг установлен на уровне 31,70 грн/€1.

Польский злотый по отношению к гривне немного подешевел, а российский рубль сохраняет стабильность.

Курс валют в Украине от НБУ на 29 июля:

  • $1 — 26,86 грн;
  • €1 — 31,70 грн;
  • 1 польский злотый — 6,89 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют на 29 липня 2021

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Эксперты прогнозируют, что в августе девальвация гривны возобновится — курс доллара снова может вернуться к отметке 27,5 грн.

Главной причиной падения национальной валюты называют ухудшение ситуации в экономике: рост дефицита внешней торговли и отток инвестиций.

Повлияет также тот факт, что в сентябре Украине придется вернуть около $5 млрд иностранных займов с процентами.

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