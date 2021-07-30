Нацкомиссия повысила максимальные предельные цены на электроэнергию

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены на рынке “на сутки вперед” и на внутрисуточном рынке.

Регулятор объяснил, что вынужден пойти на такой шаг, учитывая общую тенденцию роста цен на топливо. Также на это повлияло то, что летом в некоторые часы наблюдается существенный профицит энергии. А вечером, когда фиксируют максимальную потребность, резко растет необходимость в маневрирующих мощностях.

— Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически — это отмена ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт/ч в ночное время и 4 грн за 1 кВт/ч в дневное, то это фактически упрощение, — отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно решению регулятора, максимальные предельные цены на рынке повысили на 60,8% — до 2 тыс. грн за МВт/ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00.00 до 07.00 и с 23.00 до 00.00), и на 50,6%, или до 4 тыс. грн за МВт/ч — для часов максимальной нагрузки (с 07.00 до 23.00).

Между тем правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт/ч еще на месяц. Такой тариф будет действовать до 31 августа.

Источник: НКРЭКУ