В августе базовые годовые цены на газ, на которые перевели в мае всех бытовых потребителей, не изменятся и будут колебаться в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самый высокий августовский тариф предложила потребителям компания Энергия страны.

Если говорить о годовых ценах на газ, которые будут действовать до апреля 2022 года, самые низкие предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн) и Нафтогаз Украина (7,96 грн).

В большинстве компаний — цены до 9 грн за кубометр.

Источник: ГазПравда