Конференция E-commerce digital day: как эффективно вести онлайн-торговлю

12 августа Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организует уже второй E-commerce digital day — онлайн-конференцию об электронной коммерции, увеличении продаж, удержании клиентов, улучшении цепочек поставок и создании эффективной маркетинговой стратегии.

WebPromoExperts собрали интересные кейсы, проверенные инструменты и 17 лучших digital-экспертов. Своим честным опытом поделятся представители топовых компаний, которые добились значительного успеха на рынке интернет-торговли, а именно: Exist.ua, Vodafone, Фокстрот, Эльдорадо, Intertop Ukraine, Citrus, MOYO, Kasta, USUPSO Ukraine, Укрзолото, Fishki.ua, МебельОк, Wellamart, COLLAR Company и другие.

Cпикеры готовят яркие информативные доклады, графики, таблички, цифры, кейсы, и все, что может быть полезным для применения в любом онлайн-бизнесе.

Что предусматривает конференция:

17 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом представителей интернет-торговли;

9,5 часов свежих идей и примеров, которые вдохновляют;

возможность задать вопрос спикеру в чате;

нетворкинг в закрытом Telegram-чате конференции;

бонусы, акции и подарки от организатора и партнеров.

Что можно узнать на E-commerce digital day:

какие тренды существуют в электронной коммерции сегодня;

тенденции рынка e-commerce Украины;

почему стоит переходить в e-commerce;

как развивается рынок электронной коммерции в Украине;

как обогнать конкурентов на маркетплейсах;

только уникальные кейсы, которые ранее не были озвучены.

Конференция станет источником практической информации для всех, кто готов в 2021 году еще больше расширять онлайн-горизонты и улучшать продажи: для владельцев и руководителей интернет-магазинов, представителей онлайн и офлайн ритейла, крупных поставщиков товаров и интернет-маркетологов, которым важно держать руку на пульсе и получать свежие знания от коллег по цеху.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.