Нацбанк Украины установил курс валют на 3 августа. Европейская и американская валюты незначительно подросли в цене по отношению к гривне.

После однодневного падения стоимости, иностранные валюты продолжили рост.

Так, доллар по состоянию на сегодня подорожал на две копейки и стоит 26,84 грн за 1$. В пятницу, 30 июля, курс американской валюты составлял 26,82 грн.

Также незначительно прибавило евро. Эту валюту можно приобрести за 31,90 грн за 1€, что на одну копейку больше, чем днем ранее.

Курс валют в Украине от НБУ на 3 августа

$1 — 26,8444 грн;

€1 — 31,9032 грн;

1 польский злотый — 7,0009 грн;

10 российских рублей — 3,6888 грн.

Ранее правительство обнародовало прогноз относительно курса валют в Украине на ближайшие три года. Согласно ему, стоимость доллара и евро должна увеличиться.

Американская валюта в течение этого времени будет стоить в пределах 28-29 грн за 1$. Также Кабинет министров прогнозирует сокращение дефицита бюджета почти вдвое.