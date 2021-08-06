Национальный банк Украины увеличил курс доллара, однако стоимость евро уменьшилась. По состоянию на пятницу, 6 августа, американскую валюту можно приобрести по более высокой цене, а европейская стоит дешевле.

Совсем недавно официальные курсы доллара евро были другими. Цена валют несколько дней повышалась, а затем курс доллара вырос.

По состоянию на сегодня, доллар подорожал на четыре копейки и стоит 26,94 грн за 1$. В четверг, 5 августа, курс американской валюты составлял 26,90 грн — таким образом она немного усилила позиции.

Однако стоимость евро немного снизилась. По состоянию на 6 августа, эту валюту можно приобрести за 31,90 грн за €1. 5 августа курс составлял 31,94 грн за единицу, то есть на четыре копейки дороже.

Курс валют в Украине от НБУ на 6 августа

$1 — 26,9395 грн;

€1 — 31,8964 грн;

1 польский злотый — 7,0155 грн;

10 российских рублей — 3,6845 грн.

Кабинет министров утвердил прогноз курса валют в Украине на ближайшие три года. Так, стоимость доллара составит 28-29 грн/$ 1, согласно прогнозу.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государственный долг планируют уменьшить до менее 50% ВВП. Это будет способствовать тому, что правительство получит возможность тратить больше средств на важные сферы — медицину, оборону и образование.