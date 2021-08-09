Компания Агро Газ Трейдинг раскрыла детали двухлетнего сотрудничества с Одесским припортовым заводом

Компания Агро Газ Трейдинг является поставщиком газа по давальческому договору для Одесского припортового завода с лета 2019 года.

За период двухлетнего сотрудничества ОПЗ вернул лидирующие позиции среди предприятий химпрома Украины, воссоздал рабочие места, начал выплату ранее накопленных долгов и повысил свою капитализацию в рамках предприватизационной подготовки.

Об этом говорится в сообщении Агро Газ Трейдинг.

За указанный временной промежуток АО Одесский припортовый завод уверенно вернуло лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины и заложило прочную основу для дальнейшего развития.

В основу сотрудничества между ООО Агро Газ Трейдинг и АО Одесский припортовый завод были положены принципы прозрачности и ориентации на результат, что предопределило устойчивый рост производственных, финансовых и социальных показателей завода.

— За период сотрудничества с ООО Агро Газ Трейдинг на мощностях АО Одесский припортовый завод было изготовлено 1,62 млн т карбамида и 175,2 тыс. т аммиака. Свыше 90% продукции производства АО Одесский припортовый завод было отправлено на экспорт, — заявляют в АГТ.

В заявлении добавляют, что в топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь наибольшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария.

За период сотрудничества с АГТ в пользу Нафтогаза ОПЗ выплатил свыше 68 млн грн в рамках погашения ранее накопленных долгов.

Предложенная ООО Агро Газ Трейдинг формула погашения ранее накопленных АО Одесский припортовый завод долгов перед Группой Нафтогаз позволила за период двухлетнего сотрудничества выплатить 68,1 млн грн.

— Давальческий контракт с ООО Агро Газ Трейдинг предполагает выплаты в пользу АО Одесский припортовый завод дополнительных средств за тонну произведенной продукции, в частности $1 за тонну аммиака и $1,5 за тонну карбамида, — отмечают в АГТ.

Успешная работа ОПЗ на протяжении двух последних лет стала залогом роста капитализации завода.

— Успешное сотрудничество ООО Агро Газ Трейдинг позволило нарастить капитализацию АО Одесский припортовый завод в рамках его подготовки к приватизационному конкурсу. Следствием бесперебойной работы АО Одесский припортовый завод на протяжении последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия, — сказано в сообщении АГТ.

ОПЗ является крупнейшим в Украине производителем карбамида и аммиака. Прибыль ОПЗ за первое полугодие 2021 превысила 430 млн грн.

Фото: Одесский припортовый завод