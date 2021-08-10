Глава ГФС рассказал о борьбе с теневым рынком подакцизной продукции с начала 2021 года

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о работе ведомства в части сокращения теневого сектора экономики в 2021 году.

Соответствующий авторский материал главы ГФС опубликовал интернет-портал Фокус.

— Оценки теневой части украинской экономики существенно различаются, в зависимости от методики подсчета, однако в среднем составляют 25-30%. В денежном эквиваленте — это десятки миллиардов гривен, которые не учитываются в официальном экономическом обороте государства, и которые недополучает социальная сфера и фонды развития, — отметил Мельник.

По словам Мельника, за первые семь месяцев текущего года ГФС удалось изъять из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму около 2,5 млрд грн, а также выявить 100 незаконных производств этих товаров.

Глава ГФС отметил, что комплексное решение проблемы теневых рынков требует слаженного взаимодействия всех профильных государственных структур.

По словам Мельника, усилий одной лишь Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно — необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции.

У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями возможно заблокировать все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака.

— Сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров не хватает координации деятельности. Таким координирующим органом может быть, например, Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на столь высокий уровень необходимо, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год, — отметил Мельник.

С весны 2021 года при ГФС работает Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Инициативу запуска Офиса поддержали 20 бизнес-ассоциаций.

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Мельник отмечает, что они изменили парадигму, в которой работала Государственная фискальная служба, и создали новый коммуникационный формат, который назвали Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом. Он обеспечивает консолидированное сотрудничество между ГФС и бизнес-сообществами, и это — также вклад в борьбу с теневыми рынками.

Они ускорили механизм получения и рассмотрения обращений от бизнеса. При необходимости сами обращаются к предпринимателям, разъясняют причины силового вмешательства в их деятельность, обосновывают законность.

Мельник говорит, что непонимание исчезает. После такой коммуникации предприниматели выражают готовность сотрудничать.

— Обе стороны этого диалога — и государственные органы, и легальный бизнес — стремятся преодолеть теневой сектор, поэтому мы объединяемся в этой борьбе. Мы наработали алгоритмы работы Офиса и видим положительный эффект. Около 20 бизнес-сообществ выразили положительную оценку этой нашей работы, — заявляет Мельник.

Ранее сообщалось о том, что ГФС расследует уголовные дела, касающиеся хищений в коммунальных предприятиях столицы на сумму свыше 200 млн грн.

Фото: ГФС