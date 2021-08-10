10 августа в Монетном дворе Нацбанка презентовали ряд памятных монет, посвященных 30-летию независимости Украины. Самая дорогая из них стоит 140 тыс. грн.
Золотые и серебряные памятные монеты украшены государственными символами, каждая из них имеет собственный сюжет.
Во время презентации также отметили, что все эксклюзивные монеты будут в несколько раз превышать стоимость своих номиналов.
Новые 5 и 10 грн вводятся в обращение уже сегодня, остальные новые монеты — 17 августа.
С вышивкой и аистами: Нацбанк выпустил памятные монеты к 30-летию независимости / 7 фотографий
Новые монеты:
- золотых монет – менее 400 штук (ориентировочно 140 тыс. грн);
- серебряных – 500 штук (20 тыс. грн);
- 10 грн – 3 тыс. штук (1 846 грн);
- 5 грн – 50 тыс. штук (70 грн).