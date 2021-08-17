Во вторник, 17 августа, гривна снова укрепилась, согласно курсу валют, установленному Нацбанком Украины.

Американский доллар стоит 26,64 грн/$1. Это на пять копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс европейской валюты на сегодня установлен на уровне 31,36 грн/€1. То есть евро за день подешевел еще на три копейки.

Польский злотый стабилен, а российский рубль потерял две копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 17 августа:

$1 — 26,65 грн;

€1 — 31,36 грн;

1 польский злотый — 6,86 грн;

10 российских рублей — 3,62 грн.

Эксперты прогнозируют, что в конце августа девальвация гривны возобновится, а уже в сентябре доллар будет стоить 28 грн.

Среди причин называют погашение значительных иностранных займов в сентябре и закупку природного газа к отопительному сезону.