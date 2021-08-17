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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Гривна продолжает укрепляться: курс валют в Украине на 17 августа

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Во вторник, 17 августа, гривна снова укрепилась, согласно курсу валют, установленному Нацбанком Украины.

Американский доллар стоит 26,64 грн/$1. Это на пять копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс европейской валюты на сегодня установлен на уровне 31,36 грн/€1. То есть евро за день подешевел еще на три копейки.

Польский злотый стабилен, а российский рубль потерял две копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 17 августа:

  • $1 — 26,65 грн;
  • €1 — 31,36 грн;
  • 1 польский злотый — 6,86 грн;
  • 10 российских рублей — 3,62 грн.

Курс валют на 17 серпня 2021

Эксперты прогнозируют, что в конце августа девальвация гривны возобновится, а уже в сентябре доллар будет стоить 28 грн.

Среди причин называют погашение значительных иностранных займов в сентябре и закупку природного газа к отопительному сезону.

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