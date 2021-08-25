Курс валют НБУ на 25 августа 2021 в Украине

Курс доллара по состоянию на 25 августа подорожал. А вот евро после длинных выходных на День Независимости немного упал в цене.
Так, цена за $1 сегодня составляет 26,67 грн, что на 2 копейки больше, чем в пятницу 20 августа.
Евро подешевел только на 4 копейки — с 31,16 грн/1€ до 31,12 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 20 августа.
Курс валют в Украине от НБУ на 25.08:
- $1 — 26,67 грн;
- €1 — 31,12 грн;
- 1 польский злотый — 6,78 грн;
- 10 российских рублей — 3,57 грн.
Что будет с курсом валют в Украине в сентябре
В конце сентября девальвация гривны (снижение курса валюты) возобновится. Экономисты прогнозируют, что ее причинами станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.
Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.
Каким будет курс доллара в Украине в сентябре — читайте в нашем материале.