Курс валют НБУ на 25 августа 2021 в Украине

Курс доллара по состоянию на 25 августа подорожал. А вот евро после длинных выходных на День Независимости немного упал в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 26,67 грн, что на 2 копейки больше, чем в пятницу 20 августа.

Евро подешевел только на 4 копейки — с 31,16 грн/1€ до 31,12 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 20 августа.

Курс валют в Украине от НБУ на 25.08:

$1 — 26,67 грн;

€1 — 31,12 грн;

1 польский злотый — 6,78 грн;

10 российских рублей — 3,57 грн.

Что будет с курсом валют в Украине в сентябре

В конце сентября девальвация гривны (снижение курса валюты) возобновится. Экономисты прогнозируют, что ее причинами станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре — читайте в нашем материале.