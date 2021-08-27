Аукцион по приватизации ОГХК отменен, новую дату аукциона определят в ближайшее время

Аукцион по приватизации ОГХК, который должен был состояться 31 августа, будет отменен, а аукционная комиссия в ближайшее время назначит новую дату торгов.

Причина состоит в том, что два из трех потенциальных претендентов на приватизацию предприятия подали неполный пакет документов, соответственно, не были допущены к конкурсу.

Об этом со ссылкой на Фонд госимущества сообщает Экономическая правда.

В то же время законодательство не предполагает проведение аукционов большой приватизации при участии всего одного претендента. Перенос аукциона позволит доработать заявки на участие в нем и расширить круг претендентов на ОГХК, сообщают в Фонде госимущества.

Указывается, что в ближайшее время состоится заседание аукционной комиссии, которая должна утвердить новую дату аукциона. При этом в ФГИ подчеркнули, что приватизация ОГХК состоится до конца 2021 года, следовательно план поступлений в бюджет будет выполнен.

— Наша цель — обеспечить максимальную конкуренцию на приватизационном аукционе ОГХК. Только так государство сможет получить максимум средств от продажи компании. Перенос аукциона даст возможность потенциальным участникам доработать документы и повторно направить заявки. Мы также ожидаем заявок от других крупных игроков ринка, которые до этого момента изучали данные об ОГХК, но, по информации советника, им не хватило двух месяцев, отведенных законодательством на подготовку, чтобы завершить все процедуры аудита и принять инвестиционное решение. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время, — отметил заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко.

По словам приватизационного советника ОГХК, компании BDO Corporate Finance, перенос даты приватизационного аукциона позволит провести более качественную подготовку потенциальных инвесторов, что способствует росту количества участников будущих торгов.

Управляющий партнер BDO Corporate Finance Виталий Струков добавил, что перенос аукциона позволит потенциальным покупателям завершить анализ данных об ОГХК, без спешки провести необходимые расчеты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и набсовета.

— Сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами уже разогрет интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора, — заявил управляющий партнер BDO Corporate Finance Виталий Струков.

ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире. В структуру ОГХК входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. Стартовая цена компании на аукционе должна составить 3,7 млрд грн.