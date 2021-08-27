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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Цена на газ в сентябре для бытовых потребителей не изменится

ціна на газ тарифи

В сентябре 2021 года для бытовых потребителей будет действовать базовый годовой тариф на газ, установленный в мае.

То есть цены не изменятся и будут колебаться, как и ранее, в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самую низкую цену предложили потребителям Агросинтез Трейдинг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн), а еще Нафтогаз (7,96 грн).

У Черновицкой, Житомирской и Херсонской областных энергоснабжающих компаний самая высокая годовая цена — 13,5 грн за кубометр.

В большинстве компаний газ стоит до 9 грн за куб.

Ціни на газ у вересні 2021

В Украине с мая 2021 года по апрель 2022-го будет действовать базовая годовая цена на газ. На нее автоматически перевели всех бытовых потребителей.

Однако украинцы по желанию могут переходить на другие тарифные планы — месячные или сезонные.

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Источник: ГазПравда

Фото: Depositphotos

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