Цена на газ в сентябре для бытовых потребителей не изменится

В сентябре 2021 года для бытовых потребителей будет действовать базовый годовой тариф на газ, установленный в мае.

То есть цены не изменятся и будут колебаться, как и ранее, в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самую низкую цену предложили потребителям Агросинтез Трейдинг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн), а еще Нафтогаз (7,96 грн).

У Черновицкой, Житомирской и Херсонской областных энергоснабжающих компаний самая высокая годовая цена — 13,5 грн за кубометр.

В большинстве компаний газ стоит до 9 грн за куб.

В Украине с мая 2021 года по апрель 2022-го будет действовать базовая годовая цена на газ. На нее автоматически перевели всех бытовых потребителей.

Однако украинцы по желанию могут переходить на другие тарифные планы — месячные или сезонные.

Источник: ГазПравда