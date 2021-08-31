Конференция Digital Start Day: как начать карьеру в интернет-маркетинге

Карьера в digital — одна из самых перспективных. Это возможность работать из любого уголка мира в любом формате, постоянное развитие, обучение новому и хорошая зарплата.

Но получение знаний и навыков на курсах digital специальностей – это только половина успеха. Не менее важно их применение. Все, кто только задумываются о карьере в digital, сталкиваются с чрезвычайно важными вопросами. Как понять, какую из специальностей выбрать? Как же на самом деле получить все преимущества работы в digital? Как успешно войти в индустрию и стать профессионалом?

1 сентября 2021 года Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит бесплатную онлайн-конференцию Digital Start Day: начни свой путь в интернет-маркетинге.

Слушателей ждут восемь часов насыщенных информацией о разных профессиях, о том, как пройти путь от джуниора к эксперту, об особенностях работы и необходимых навыках. А также о зарплатах начинающих и топовых специалистов по версии экспертного партнера grc.ua.

Лайн-ап спикеры: Владимир Галика, Игорь Рудник, Владислав Моргун, Максим Гапчук, Дарья Сальникова и другие. Они поделятся информацией в формате “просто о сложном”, личным опытом и практическими рекомендациями.

На конференции вы сможете:

разобраться, с чего начинать и что нужно, чтобы построить свою карьеру в интернет-маркетинге;

познакомиться с разнообразием топовых digital-профессий;

определить, какая специальность подойдет под ваш опыт и цели;

узнать, как стать успешным специалистом в интернет-маркетинге и начать зарабатывать больше;

вдохновиться и узнать, какой карьерный путь нужно пройти, чтобы стать руководителем.

Участие в онлайн-конференции — бесплатное!

Каждый участник может прослушать конференцию и задать вопросы лекторам в прямом эфире, общаться с коллегами в Telegram-чате. Дополнительно участники получат гарантированные подарки от партнеров и организаторов, сертификат об участии, запись и презентации Digital Start Day, а также сертификат на 1 000 грн для обучения на курсах WPE.

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.