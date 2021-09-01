BDO Corporate Finance: перенесение аукциона ОГХК обеспечит максимальный доход от приватизации

Перенос даты приватизации АО Объединенная горно-химическая компания даст инвесторам необходимое время для подготовки к аукциону. Это привлечет к торгам больше участников, что положительно повлияет на финальную стоимость ОГХК.

Об этом в интервью порталу LB сообщил Виталий Струков, управляющий партнер BDO Корпоративные финансы, которая является советником по приватизации АО ОГХК.

— От ряда инвесторов мы получали сообщения, что отведенных законом двух месяцев перед аукционом недостаточно для анализа всей информации, проведения необходимых процедур и принятия финального решения. Некоторые инвесторы сообщали, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели, — отметил Струков.

Струков уверен, что благодаря переносу аукциона заинтересованные в нем инвесторы получат дополнительное время, чтобы завершить все внутренние процессы.

По его словам, нынешняя конъюнктура рынка идеально подходит для продажи ОГХК. На это указывает рост стоимости титанового сырья и готовой продукции.

Со своей стороны ФГИ и приватизационные советники провели качественную подготовку к приватизации, что позволило максимально разогреть интерес к ОГХК.

— На основе имеющихся данных, а также стабильно высокого интереса инвесторов к АО Объединенная горно-химическая компания, мы прогнозируем, что в будущем аукционе приватизации возьмут участие больше пяти крупных международных компаний и как минимум три украинские финансово-промышленные группы, — заявил советник.

В то же время, точное количество участников станет понятно уже ближе к дате проведения аукциона, после раскрытия всех заявок.

Он добавил, что перенос даты аукциона не повлияет на приватизационные условия. Стартовая цена — 3,7 млрд грн — останется прежней. Новый владелец компании будет инвестировать в ее модернизацию, а также соблюдать социальные и экологические гарантии.

— Дополнительное время на подготовку и проведение аукциона гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно, цена на аукционе будет выше и государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора, — резюмировал Струков.

Аукцион по приватизации ОГХК перенесен

Аукцион по приватизации ОГХК, который должен был состояться 31 августа, будет отменен, а аукционная комиссия в ближайшее время назначит новую дату торгов.

Причина состоит в том, что два из трех потенциальных претендентов на приватизацию предприятия подали неполный пакет документов, соответственно, не были допущены к конкурсу.