В Украине изменили механизм расчета средней заработной платы. Теперь он будет учитывать премии и другие стимулирующие выплаты работников.

Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании в среду, 1 сентября.

Документ предусматривает учет премии и других стимулирующих выплат за определенный период при расчете средней зарплаты.

По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, действующий механизм расчета средней зарплаты достаточно сложный в администрировании, особенно для предприятий, где работает много людей.

— Принятое решение позволит его упростить, а также будет способствовать уменьшению количества спорных ситуаций, возникающих при применении действующего порядка, — объяснила она.

Кроме того, предусматривается осуществление работодателями пересчета среднего заработка работникам по новым правилам в случае, если они не обеспечили перерасчет соответствующих сумм средней зарплаты с учетом премий и выплат по итогам работы согласно правилам, действовавшим с 12 декабря 2020 года.

В июне 2021 года реальная заработная плата в Украине выросла по сравнению с июнем 2020-го на 12,9%.

Так, средняя зарплата штатного работника компании в июне этого года составила 14 313 грн.