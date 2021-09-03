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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Евро подорожал, доллар — почти без изменений: курс валют в Украине на 3 сентября

курс валют

На 3 сентября 2021 года Нацбанк Украины вновь понизил курс гривны относительно американского доллара и евро.

В пятницу $1 стоит 27,02 грн. Это на две копейки больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро финансовый регулятор установил на уровне 32,00 грн/€1. То есть гривна потеряла еще семь копеек.

В то же время польский злотый и российский рубль сохраняют стабильность — за день их стоимость не изменилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 03.09:

  • $1 — 27,02 грн;
  • €1 — 32,00 грн;
  • 1 польский злотый — 7,08 грн;
  • 10 российских рублей — 3,69 грн.

Курс валют на 3 вересня 2021

Эксперты прогнозировали восстановление девальвации гривны в сентябре и курс доллара на уровне 28 грн/$1.

По их мнению, девальвации будет способствовать погашение иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

При этом цены газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза, поэтому расходы валюты значительно увеличатся.

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