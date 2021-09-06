Курс валют НБУ на 6 сентября 2021 в Украине

Национальный банк Украины по состоянию на утро 6 сентября 2021 года установил новый курс валют. Так, гривна укрепилась относительно евро и доллара за выходные.

Курс американской валюты по состоянию на понедельник стоит 26,93 грн/1$. Американская валюта подешевела на 9 копеек по сравнению с пятницей.

Евро стоит сейчас 31,97 грн/1€. Европейская валюта упала в цене на 4 копейки по сравнению с прошлым банковским днем.

Курсы польского злотого и российского рубля остались неизменными — за выходные они сохранили стабильность.

Курс валют в Украине от НБУ на 6 сентября:

$1 — 26,93 грн;

€1 — 31,97 грн;

1 польский злотый — 7,08 грн;

10 российских рублей — 3,69 грн.

Курс доллара в сентябре

Эксперты прогнозировали восстановление девальвации гривны в сентябре и курс доллара на уровне 28 грн/$1.

По мнению экономистов, причинами девальвации станут погашения значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

А вот расходы валюты значительно увеличатся, потому что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.