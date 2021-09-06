Минэкономики обнародовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива. Отталкиваясь от нее, АЗС могут устанавливать свою наценку.

Согласно документу, средняя стоимость 1 л дизельного топлива ULSD 10 ppm теперь составляет 21,69 грн, а 1 л бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm — 25,94 грн.

По сравнению с августом, стоимость литра дизтоплива подорожает на 58 копеек, а бензина — на 41 копейку.

Поэтому теперь с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 грн за 1 л, дизельного топлива — 28,69 грн за 1 л.

В мае этого года правительство ввело временное госрегулирование цен на бензин и дизель. Согласно документу, предельные уровни торговой надбавки АЗС до средней цены дизельного топлива должны составлять не выше 7 грн/л, а бензина — не выше 5 грн/л.

Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо — это вынужденная и временная мера на период карантина. На такой шаг вынуждены были пойти из-за необоснованного роста цен на топливо в розничных сетях.

Источник: Минэкономики