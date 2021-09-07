Военный переворот в Гвинее взвинтил цены на алюминий: как это повлияет на Украину

Военные западноафриканской страны Гвинеи в воскресенье, 5 сентября, объявили о свержении 83-летнего президента страны Альфы Конде и роспуске правительства. Фактически, в стране произошел военный переворот. В результате цена на алюминий бирже металлов в Лондоне подскочила до максимума более чем за 10 лет.

Переворот уже осудили в Организации Объединенных Наций и в Африканском союзе.

Государственный переворот органзовали члены группы спецназа (GPS) — элитного подразделения армии. Полковник Мамаду Думбуя возглавляет операцию.

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Лидер мятежников в Гвинее объявил, что правительство распущено, действие конституции отменено, а границы страны закрыты.

При производстве алюминия используются бокситы. На долю Гвинеи, по данным Bloomberg, приходится более половины бокситов, импортируемых китайскими производителями алюминия. По разным оценкам, из этой страны импортируют бокситы 15-20% мировых производителей алюминия.

Впрочем, по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, ситуация в Гвинее не будет иметь существенного влияния на экономику Украины.

— Революционные события в Гвинее оказали кратковременно влияние на биржевые котировки по некоторым биржевым металлах, в частности по алюминию. Но это явление временное — типичное для таких политических стрессов, которые происходят в тех странах, которые занимают более или менее какой-то вес в определенном производстве, — добавил Новак в комментарии Фактам ICTV.

Он добавил, что Украина является и производителем, и потребителем алюминия, но политические события в Гвинее не затронут украинскую экономику и металлургию.

— Для Украины любого существенного влияния эта ситуация не будет иметь. Украина является и производителем, и потребителем алюминия. Поэтому существенного влияния для украинской экономики или даже металлургии события в Гвинее иметь не будут, — сказал глава Комитета экономистов Украины.

Напомним, это не первый раз, когда президент Альфа Конде сталкивается с попыткой путча. В 2011 году на его дом напали военные.

Придя к власти в 2010 году, Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции, которая разрешила ему баллотироваться в президенты вновь.