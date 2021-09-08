По состоянию на 8 сентября, доллар и евро ослабили свои позиции. Днем ранее американская и европейская валюты стоили дороже.

Так, сегодня $1 можно приобрести за 26,73 грн, а €1 стоит 31,70 грн. Вчера, 7 сентября, цена одного доллара составляла 26,81 грн, а евро — 31,80 грн.

За один день американская валюта подешевела на 8 копеек, а европейская — на 10 копеек, что ослабило их позиции на украинском рынке.

Сегодня, 8 сентября, один польский злотый стоит в Украине 7,02 грн, а цена 10 российских рублей составляет 3,64 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 8 сентября

$1 — 26,7317 грн;

€1 — 31,7091 грн;

1 польский злотый — 7,0204 грн;

10 российских рублей — 3,6489 грн.

Кабинет министров прогнозирует экономическое и социальное развитие в Украине в течение 2022-2024 годов. В частности, курс доллара ближайшие годы может составлять 28-29 грн за единицу.

Согласно прогнозу, в 2022 году инфляция снизится до 6,2%, а в 2021 — до 5%, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время правительство планирует сократить госдолг до менее 50% ВВП. Это даст возможность для государства финансировать необходимые сферы — медицину, оборону и образование.