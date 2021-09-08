Грант Даян назвал три условия успеха

Успешный бизнес невозможен без трех составляющих, которые объединены аббревиатурой ТЕС.
Об этом заявил украинский предприниматель, инвестор, сооснователь OMO Systems Грант Даян во время выступления на U Tomorrow Summit. Сокращение расшифровывается как Technology (технологии), Education (образование) и Culture (культура).
— Technology — каждый бизнес должен отчасти быть IT-компанией. Ведь для поколения phygital customers технологии — базовая необходимость. Внедряйте передовые технологии везде, где они могут улучшить ваше взаимодействие с потребителем, — поделился Грант Даян первым советом.
Говоря об образовании, он заявил, что, нанимая сотрудников на работу, не интересуется их дипломом.
— Вместо этого в своих компаниях мы оцифровываем знания и постоянно обучаем людей – это лучшее вложение в бизнес. Education — станьте университетом для своих сотрудников, — подчеркнул бизнесмен.
Расшифровывая третье понятие – культура, Грант Даян выразил мнение, что это именно то, что выделяет бизнес из десятков других.
— Бизнес должен иметь смысл. Буквально. Важно не просто понимать, что и как вы делаете, а знать, зачем вы нужны, как вы меняете этот мир. Культура, которую вы выстроите внутри компании и как будете транслировать ее потребителю — это и есть то, за что из десятков бизнесов выберут именно вас, — резюмировал предприниматель.