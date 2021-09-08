Верховная Рада Украины разрешила рассекретить информацию о заработных платах руководства государственных компаний.

Соответствующий законопроект №3952 сегодня поддержали во втором чтении и в целом 324 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке, документ должен повысить прозрачность деятельности органов управления, должностных лиц государственных предприятий и организаций.

Согласно законопроекту, госпредприятия, государственные организации, а также хозяйственные общества, 50% уставного капитала которых принадлежит государству или территориальной общине, должны обнародовать информацию: о зарплате, вознаграждении руководителя (заместителя руководителя), членов наблюдательных советов и исполнительного органа.

Кроме того, к информации с ограниченным доступом больше не будут принадлежать данные о получении физическим лицом государственного или коммунального имущества, о структуре и принципах формирования оплаты труда.

Сведения о принципах формирования и размере зарплат, вознаграждений в госкомпаниях должны публиковать ежемесячно.

Информация будет публиковаться на официальных сайтах компаний. Кроме того, ее будут предоставлять по запросам граждан.

Недавно в Украине изменили механизм расчета средней заработной платы. Он будет учитывать премии и другие стимулирующие выплаты для работников. Соответствующее решение принял Кабинет министров.