Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар подорожал, евро упал в цене — курс валют в Украине 9 сентября

банк гроші

По состоянию на 9 сентября курс доллара в Украине вырос, а евро — снизился. В НБУ курс доллара составляет 26,74 грн. В предыдущий банковский день американская валюта стоила на 1 коп дешевле.

Курс евро составляет 31,63 грн за единицу. Это на 7 коп меньше по сравнению с предыдущим днем.

За день изменился также курс польского злотого. Сейчас один злотый можно приобрести за 7 грн — на 2 коп дешевле.

Курс российского рубля поднялся в цене на 1 коп — 10 рублей стоят 3,65 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 9 сентября 2021:

  • $1 — 26,74 грн;
  • €1 — 31,63 грн;
  • 1 польский злотый — 7,00 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

курс валют в Україні 9 вересня

В конце сентября в Украине возобновится девальвация гривны (снижение курса относительно иностранных валют). По мнению экономистов, это случится из-за погашения иностранных кредитов и покупку газа к новому отопительному сезону.

Влияние на курс валют также могут иметь кадровые изменения в правительстве и повышенная протестная активность граждан.

Подробнее о курсе валют в Украине в сентябре читайте в материале.

Читайте:

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка