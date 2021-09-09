По состоянию на 9 сентября курс доллара в Украине вырос, а евро — снизился. В НБУ курс доллара составляет 26,74 грн. В предыдущий банковский день американская валюта стоила на 1 коп дешевле.

Курс евро составляет 31,63 грн за единицу. Это на 7 коп меньше по сравнению с предыдущим днем.

За день изменился также курс польского злотого. Сейчас один злотый можно приобрести за 7 грн — на 2 коп дешевле.

Курс российского рубля поднялся в цене на 1 коп — 10 рублей стоят 3,65 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 9 сентября 2021:

$1 — 26,74 грн;

€1 — 31,63 грн;

1 польский злотый — 7,00 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

В конце сентября в Украине возобновится девальвация гривны (снижение курса относительно иностранных валют). По мнению экономистов, это случится из-за погашения иностранных кредитов и покупку газа к новому отопительному сезону.

Влияние на курс валют также могут иметь кадровые изменения в правительстве и повышенная протестная активность граждан.

Подробнее о курсе валют в Украине в сентябре читайте в материале.

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