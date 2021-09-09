Рабочая сила в Украине подорожала — на сколько и в каких сферах

Стоимость рабочей силы в Украине во втором квартале 2021 года (апрель, май, июнь) по сравнению с таким же периодом 2020-го выросла на 13,5%.

По данным Гостата, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере Здравоохранение и предоставление социальной помощи — на 40,0%.

В сфере Информация и телекоммуникации такая стоимость выросла на 29,6%.

В то же время в сфере Промышленность стоимость рабочей силы выросла лишь на 8,4%, в строительстве — на 10,9%, в торговле — на 9,8%, на транспорте — 2,1%.

На 7,1% выросла стоимость в сфере Финансовая и страховая деятельность.

Также выросла стоимость рабочей силы в сфере образования на 18,5%. А вот в сфере Профессиональная, научная и техническая деятельность такой рост составил 13,8%.

В то же время в сфере Временное размещение и организация питания стоимость рабочей силы упала на 2,5%.

Отметим, что в первом квартале этого года стоимость рабочей силы выросла на 18,2%. Таким образом в следующем квартале такой рост несколько замедлился.

В июне 2021 года реальная заработная плата в Украине также выросла по сравнению с июнем прошлого года на 12,9%.

Так, средняя зарплата штатного работника компаний в июне этого года составила 14 313 грн.

Наибольше в июне получали штатные работники в Киеве (20 455 грн), а меньше всего — в Кировоградской области (11 497 грн).