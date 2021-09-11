Нацбанк отозвал лицензию у Земельного Капитала

Национальный банк Украины отозвал лицензию у АО КБ Земельный Капитал, вследствие чего финансовое учреждение будет ликвидировано.

Соответствующее решение от 9 сентября 2021 № 469-рш опубликовано пресс-службой украинского финансового регулятора.

11 августа члены правления Нацбанка признали Земельный Капитал неплатежеспособным из-за невозможности выполнить свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами в установленный договором и законодательством Украины срок.

Причиной этого стало недостаточность средств на счетах финансового учреждения.

Еще в июле Нацбанк признал Земельный Капитал неплатежеспособным, руководствуясь статьей 75 Закона Украины О банках и банковской деятельности.

После этого как финансовое положение банка, так и его показатели ухудшились, а объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня.