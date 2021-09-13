Накопительный уровень пенсионной системы не должен влиять на нынешние поступления Пенсионного фонда Украины и может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством.

Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в одном из интервью.

— Мы считаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков, — подчеркнула Бьерде.

По словам вице-президента, в случае принятия решения относительно дальнейшего движения к внедрению накопительной пенсионной системы, в обществе должна состояться открытая и прозрачная дискуссия об источниках финансирования этой системы.

— Это может, например, происходить через некоторую форму распределения затрат между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда, — предложила вице-президент Всемирного банка.

Кроме этого, Анна Бьерде вспомнила и о введении корпоративного управления в Украине.

По ее мнению, в некоторых аспектах состоялся откат назад и сейчас Украина несколько отстает в этом вопросе.

— За последние годы достигнуты значительные успехи в принятии законодательства и укреплении систем, регулирующих деятельность госпредприятий. В то же время отстает внедрение практики корпоративного управления, где в определенных вопросах состоялся даже откат назад, — сказала Бьерде.

Например, только девять госпредприятий имеют наблюдательные советы, назначенные по новым правилам, подчеркнула представитель Всемирного банка.

— В результате государственные предприятия продолжают функционировать в условиях чрезмерного политического влияния, неконкурентной практики в выборе на ключевые руководящие должности, непрозрачных систем оплаты труда для высшего персонала и неэффективных механизмов контроля и подотчетности, — добавила женщина.

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Бьерде в который раз призвала Нацбанк Украины оставаться независимым наблюдателем за финансовым сектором.