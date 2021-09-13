Украина получит от Международного банка реконструкции и развития $411 млн

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два соглашения на общую сумму $411 млн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, $200 млн будут направлены на развитие высшего образования в Украине, а еще $211 млн — на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

В правительстве уточнили, что средства выделят в рамках двух заключенных соглашений, среди которых:

договор гарантии (повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети путем установления гибридных систем по производству электроэнергии в Укргидроэнерго) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий;

соглашение о займе (проект Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Во Всемирном банке отметили, что организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству.

Также вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила, что перспективы получения Украиной второго транша на восстановление экономики в период пандемии объемом $350 млн зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы.

По ее словам, необходимо облегчить доступ к кредитам для мелких фермеров, поскольку успешная реализация земельной реформы — это важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины.