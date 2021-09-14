Милованов объяснил, почему, несмотря на рост экономики, украинцы считают себя бедными

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов объяснил, почему, несмотря на рост экономики, 67% украинцев считают себя бедными.

В эфире Свободы слова на ICTV он отметил: парадокс этой ситуации заключается в том, что в стране есть неравенство.

— Это значит, что в среднем показатели хоть и растут, но кто-то может жить лучше, а кому-то может наоборот становиться хуже. Экономисты измеряют неравенство коэффициентом Джини. Так вот, в Украине это неравенство растет, начиная с 2013 года. Но один из самых больших его пиков приходится время пандемии, когда кто-то продолжил работать, а кто-то остался без работы,- объяснил он.

Поэтому Тимофей Милованов призывает политиков смотреть не только на средние цифры, но и на то, насколько хуже становится тем, кто действительно бедный.

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на начало августа этого года только 1% граждан Украины считали себя представителями среднего класса, имеющими стабильный доход, достаточный для удовлетворения собственных потребностей.

Еще 31,9% украинцев отмечали, что не относят себя к представителям среднего класса. А вот большинство граждан Украины (67,1%) считают себя представителями бедного класса.