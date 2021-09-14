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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Милованов объяснил, почему, несмотря на рост экономики, украинцы считают себя бедными

Милованов объяснил, почему, несмотря на рост экономики, украинцы считают себя бедными

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов объяснил, почему, несмотря на рост экономики, 67% украинцев считают себя бедными.

В эфире Свободы слова на ICTV он отметил: парадокс этой ситуации заключается в том, что в стране есть неравенство.

— Это значит, что в среднем показатели хоть и растут, но кто-то может жить лучше, а кому-то может наоборот становиться хуже. Экономисты измеряют неравенство коэффициентом Джини. Так вот, в Украине это неравенство растет, начиная с 2013 года. Но один из самых больших его пиков приходится время пандемии, когда кто-то продолжил работать, а кто-то остался без работы,- объяснил он.

Поэтому Тимофей Милованов призывает политиков смотреть не только на средние цифры, но и на то, насколько хуже становится тем, кто действительно бедный.

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на начало августа этого года только 1% граждан Украины считали себя представителями среднего класса, имеющими стабильный доход, достаточный для удовлетворения собственных потребностей.

Еще 31,9% украинцев отмечали, что не относят себя к представителям среднего класса. А вот большинство граждан Украины (67,1%) считают себя представителями бедного класса.

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