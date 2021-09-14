С момента запуска Сервиса автоматической оценки недвижимости зарегистрировано уже более 118 тыс. отчетов — ФГИУ

Начиная с июня 2021 года, гражданами Украины было зарегистрировано 118 220 отчетов в Единой базе данных отчетов об оценке недвижимого имущества, которую запустил Фонд государственного имущества Украины.

Такая цифра является свидетельством высокого доверия пользователей к новому бесплатному сервису оценки.

Об этом говорится в авторском материале замглавы ФГИУ Юлии Беловой для издания Интерфакс-Украина.

— С момента запуска сервиса по определению оценочной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 7 сентября в единой базе отчетов об оценке было зарегистрировано 118 220 отчетов. 64 570 из них были использованы нотариусами при сделке с недвижимостью, — отмечает Белова.

Белова добавляет, что в течение этого времени в Фонд было подано 428 заявлений на рецензирование отчетов об оценке, и только в 40 случаях рецензия была отрицательная.

В Фонде опровергают упреки относительно ошибок сервиса во время осуществления процедуры оценки, и отмечают, что большинство из них вызвано попытками дискредитировать работу Единой базы.

— К сожалению, в информационное поле попадают сообщения о завышении Сервисом стоимости объектов недвижимости, построенные на манипуляциях с данными об этих объектах в Единой базе. Делается это часто для того, чтобы дискредитировать работу единой базы и поставить под сомнение ее способность адекватно определять стоимость недвижимого имущества, — считает заместитель председателя ФГИУ.

Белова напоминает, что по состоянию на 7 сентября 2021 года граждане Украины воспользовались услугами Сервиса по определению оценочной стоимости недвижимого имущества уже более 330 тыс. раз.

В частности, 22 870 сформированных сервисом справок об оценочной стоимости недвижимости были использованы при осуществлении сделок с недвижимостью.

Для корректного использования возможностей бесплатного сервиса в Фонде госимущества рекомендуют внимательно следовать инструкциям, разработанным командой Фонда.

— Если у пользователей возникают сомнения относительно правильности заполнения данных, они могут воспользоваться специальными, разработанными Фондом инструкциями по формированию е-справки для различных типов объектов недвижимого имущества. Найти их можно на главной странице сайта https://evaluation.spfu.gov.ua, — резюмирует Юлия Белова.

Напомним, в июне 2021 года начал работу Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости. Запуск сервиса происходит в рамках реформы оценки, осуществляемой Фондом государственного имущества с декабря 2019 года.