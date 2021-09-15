Полли-Сервис как крупнейшее в Европе украинское предприятие защищенной печати, широко известное уникальными разработками украинских ученых, вызвало интерес у правительственной делегации Объединенных Арабских Эмиратов.

Делегация прибыла с рабочим визитом в Украину во главе с государственным министром по продовольственной и водной безопасности Мариам Аль Мхейри.

Высокопоставленные гости из ОАЭ изъявили желание посетить уникальное украинское предприятие и ознакомиться с его производственными мощностями и технологическими решениями.

Делегация высоко оценила прорывные технологии Полли-Сервис по защите продукции от подделок.

Об этом сообщает пресс-служба Industrial Innovation Group, в которую входит компания Полли-Сервис.

Мариам Аль Мхейри отметила, что суперсовременные технологии украинского предприятия защищенной печати Полли-Сервис, в частности инновационная система Track&Trace, имеют стратегическое значение для обеспечения продовольственной и национальной безопасности стран.

Эти технологии незаменимы в соблюдении высоких стандартов качества пищевой продукции и ее защиты от подделок.

Государственный министр, ознакомившись с уникальной системой цифрового контроля продукции Track&Trace, отметила, что инновационные решения, которые помогают решить задачу защиты товаров от подделок, заслуживают отдельного внимания на наивысшем государственном и межправительственном уровне.

— Комплексные решения, которые мы увидели на украинском предприятии Полли-Сервис, перспективны для борьбы с контрабандной продукцией, — добавила государственный министр.

Игорь Попович, президент ООО Полли-Сервис, в ходе визита делегации из ОАЭ рассказал о комплексном инновационном решении для отслеживания продукта – многоуровневой архитектуре, позволяющей проконтролировать полный жизненный цикл этикетки и маркированной продукции.

Компания Полли-Сервис заинтересовала правительственную делегацию из ОАЭ / 3 фотографии

Этикетка содержит цифровую индивидуальную контрольную маркировку в виде QR-кода, который содержит уникальный аналитический номер, отображающий каждый этап и элемент производства продукта.

Для дополнительной защиты используется высокозащищенная деметаллизированная IMET-голограмма.

— Для меня большая честь и гордость быть причастным к супертехнологиям, которые опережают даже самые передовые разработки на несколько лет, но главное – способны решать глобальные проблемы и служить человечеству, — заявил генеральный директор Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям.

Он добавил, что инновации Полли-Сервиса признаны на наивысшем международном уровне, а уникальным патентам компании нет равных ни в одной стране мира. В арсенале IIG на данный момент 399 объектов интеллектуальной собственности.

Во время визита на предприятие, правительственная делегация из ОАЭ также ознакомилась с оборудованием и технологиями по выпуску платежных карт и бланков ID-документов, которые соответствуют высочайшим международным стандартам и обеспечивают компании Полли-Сервис стабильное и уверенное лидерство в индустрии.

Полли-Сервис выпустил более 250 млн ID-документов и платежных карт, 80% платежных карт украинских банков персонализируется на оборудовании, поставленном и обслуживаемом предприятием Полли-Сервис.

Полли-Сервис работает с более чем 120 банками Украины, имеет сертификаты крупнейших международных платежных систем Visa, MasterCard, украинской национальной ПРОСТІР, и является единственной компанией в Украине, которая имеет сертификат платежной системы UnionPay.

ООО Полли-Сервис – украинская компания, создающая высокоинтеллектуальные комплексные решения для персонализации, печати и защиты документов, построения и внедрения информационных систем любой сложности.

Предприятие удерживает технологическое лидерство в индустрии защищенной печати и персонализации на протяжении 17 лет и является крупнейшим предприятием защищенной печати в Европе.