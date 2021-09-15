Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk

Впервые не только в Украине, но и в мире в Университете культуры начали воплощать трендовый проект — факультет ТikТоk.

Презентовал его студентам — идейный вдохновитель, известный украинский тиктокер Михаил Поплавский.

По словам М. Поплавского, будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою звездную дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk — это инновационно и молодежно, это новый медиафеномен.

— Моя миссия — украинизировать Тик-Ток, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля и по окончании вы сможете получить диплом. Университет культуры — это бренд, который покоряет мировое информационное пространство, — акцентировал Михаил Поплавский.

Руководителем проекта Тиктокеры университета культуры стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

— Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и Тик-Ток держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то Тик-Ток это ваша тема. Нужно развивать себя, создавать свой бренд, а мы будем помогать вам в этом, — обратилась к студентам Лилия Можаева.

Будущий тиктокер должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его.

— Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета ТikТоk. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша звездная дорога в ваших руках. От вас зависит, как вы стартонете, займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Я хочу, чтобы вы стали звездными выпускниками университета культуры, успешными и счастливыми украинцами, чтобы вами гордились родители, учителя, друзья и Михаил Поплавский, — сказал Поплавский.

Михаил Поплавский также пожелал, быть на позитиве. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители. Счастья, добра вам и неистовой студенческой любви.

Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk / 4 фотографии

Как отметил спикер, обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

По завершении презентации молодежь и Михаил Поплавский сняли свой первый совместный тик-ток. После чего, М. Поплавский и руководители креативных групп, студдекан поставили свои никнеймы и автографы на масштабном баннере факультета ТikТоk, чтобы окончательно зафиксировать знаковое событие.

Фото: Михайло Поплавський