Украине нужны гарантии сохранения транзита газа: Витренко на переговорах

Глава Нафтогаза Юрий Витренко на переговорах в рамках немецко-украинского энергетического партнерства, состоявшихся 15 сентября в Киеве, отметил, что Украине необходимы гарантии сохранения транзита газа, поскольку с самого начала оба Северных потока строились для дополнительных объемов газа, которые должны поставляться в Европу.

— Если речь идет о дополнительных объемах, то пусть те объемы, которые сейчас идут через Украину, будут сохранены, а не перенесены на Северный поток-2, как об этом говорит Россия. Те объемы, которые сейчас идут через Украину в контракте с Газпромом, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на очень долгую перспективу. Соответственно, мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен, — сказал он.

Витренко четко выразил позицию Украины относительно российского проекта — Газпром использует газ как геополитическое оружие против Украины и Европы, и рекордные цены об этом свидетельствуют.

— Потому что Газпром искусственно ограничивает поставки газа, в частности из Украины, — добавил Витренко.

По его словам, должна быть обеспечена честная, справедливая конкуренция, чтобы все компании, прежде всего европейские, получили доступ ко всем газопроводам, объединяющим Россию и ЕС.

— Европейские компании конкретные, с которыми мы разговаривали, они как раз хотят продолжать транзит через Украину, они хотят получать газ на границе Украина-Россия, и затем самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину, — сказал глава Нафтогаза.

В Европе продолжает расти цена на газ. 15 сентября на лондонской бирже ICE Futures она достигла $842,5 за тысячу кубометров, что является историческим максимумом.

Это происходит на фоне снижения запасов газа в подземных хранилищах. Так Россия шантажирует Европу для ускорения сертификации газопровода Северный поток-2.