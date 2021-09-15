В Украине безработным хотят выделять деньги на открытие бизнеса

Кабмин согласовал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы.

В документе предлагают ввести предоставление финансовой помощи безработным для организации предпринимательской деятельности. Среди предлагающихся изменений есть и такие:

ослабление санкций для безработных за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;

финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;

подбор подходящей работы для безработного, учитывая транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы.

Теперь законопроект с предложениями правительства должна рассмотреть Верховная Рада.

В январе этого года Кабинет министров поддержал закон, которым предлагает оказывать помощь в размере до 150 тыс. грн для создания бизнеса заробитчанами, которые вернулись домой и хотят открыть собственное дело.

Ожидается, что ее смогут получить 720 человек. Поскольку помощь составит 150 тыс. грн, то из бюджета Украины планируется выделить на такие нужды 108 млн грн.