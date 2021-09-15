Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

В Украине безработным хотят выделять деньги на открытие бизнеса

В Украине безработным хотят выделять деньги на открытие бизнеса

Кабмин согласовал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы.

В документе предлагают ввести предоставление финансовой помощи безработным для организации предпринимательской деятельности. Среди предлагающихся изменений есть и такие:

  • ослабление санкций для безработных за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
  • финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
  • подбор подходящей работы для безработного, учитывая транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы.

Теперь законопроект с предложениями правительства должна рассмотреть Верховная Рада.

В январе этого года Кабинет министров поддержал закон, которым предлагает оказывать помощь в размере до 150 тыс. грн для создания бизнеса заробитчанами, которые вернулись домой и хотят открыть собственное дело.

Ожидается, что ее смогут получить 720 человек. Поскольку помощь составит 150 тыс. грн, то из бюджета Украины планируется выделить на такие нужды 108 млн грн.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка