В Украине безработным хотят выделять деньги на открытие бизнеса

Кабмин согласовал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы.
В документе предлагают ввести предоставление финансовой помощи безработным для организации предпринимательской деятельности. Среди предлагающихся изменений есть и такие:
- ослабление санкций для безработных за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
- финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
- подбор подходящей работы для безработного, учитывая транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы.
Теперь законопроект с предложениями правительства должна рассмотреть Верховная Рада.
В январе этого года Кабинет министров поддержал закон, которым предлагает оказывать помощь в размере до 150 тыс. грн для создания бизнеса заробитчанами, которые вернулись домой и хотят открыть собственное дело.
Ожидается, что ее смогут получить 720 человек. Поскольку помощь составит 150 тыс. грн, то из бюджета Украины планируется выделить на такие нужды 108 млн грн.