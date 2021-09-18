Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Депутаты пообещали выплатить военным долги уже в ближайшее время

ЗСУ, військові навчання в угорщині

Выплата задолженности украинским военным может быть выполнена уже в ближайшее время, соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение парламента.

Все необходимые статьи расходов будут профинансированы уже в октябре, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Деньги для этого уже предусмотрены в законе о государственном бюджете на 2021 год, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, именно позиция ведомства и конструктивный подход депутатов позволил решить проблему с невыплатой денег.

При этом в офисе омбудсмена сообщили о долге перед военными в 1,5 миллиарда гривен.

Читайте
Минобороны задолжало перед военными почти 1,5 млрд грн - омбудсмен

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка