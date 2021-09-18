Депутаты пообещали выплатить военным долги уже в ближайшее время

Выплата задолженности украинским военным может быть выполнена уже в ближайшее время, соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение парламента.

Все необходимые статьи расходов будут профинансированы уже в октябре, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Деньги для этого уже предусмотрены в законе о государственном бюджете на 2021 год, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, именно позиция ведомства и конструктивный подход депутатов позволил решить проблему с невыплатой денег.

При этом в офисе омбудсмена сообщили о долге перед военными в 1,5 миллиарда гривен.