Климкин рассказал, почему сейчас Украине выгодно сотрудничество с Китаем

Экс-министр иностранных дел в эфире телеканала LIVE отметил, что именно сейчас Украина имеет наилучшие возможности для развития экономических и политических отношений КНР и Украины.

— Китай сейчас заинтересован в том, чтобы инвестировать в крупные объекты в Украине. Почему китайцы не могут сейчас перенести технопарки из Беларуси, они прекрасно знают, что эти технопарки скоро будут российскими? Китайцы над этим думают. Другое направление — строительство — КНР хочет построить порт в Украине, и приходят с этими идеями. Они приходят с идеями использования новой логистики. Я считаю, что нам эти возможности нужно использовать. Поэтому с Китаем у нас открывается новое окно, — отметил Павел Климкин.

Также он подтвердил, что геополитическая ситуация способствует этому сотрудничеству.

Напомним, эксперты ранее неоднократно отмечали, что сближение Украины и Китая может быть не только экономически выгодно нашей стране, но и поможет держать определенный баланс на геополитической карте мира.

К тому же развитие китайско-украинских отношений не противоречит движению Украины к евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Европейским Союзом. А присутствие китайского бизнеса в Украине только усилит экономику за счет близкого европейского рынка сбыта, учитывая, что географическое положение Украины выгодно в этом смысле.

Также в эфире эксперты обсудили положительные аспекты сотрудничества Китая и Украины в ряде инфраструктурных и высокотехнологичных проектов.

В частности, эксперты сошлись на том, что сегодня Украина с особой пользой и выгодой должна использовать мощные ресурсы Китая для сотрудничества в сфере кибербезопасности.