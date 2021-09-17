Австрийская компания BWT создает в Украине новую инфраструктуру питьевой воды и уже инвестировала более €1 млн.

— Наша задача — изменить способ потребления питьевой воды в Украине, — заявил во время пресс-конференции Андрей Митченко, руководитель проекта BWT Aqua, владелец компании Ecosoft, которая с 2018 года входит в международный холдинг BWT.

Согласно исследованиям, почти 90% украинцев готовы отказаться от одноразового пластика и перейти к более экологичной модели потребления воды.

По данным Андрея Митченко, ежегодно украинцы используют 2,5 млрд л питьевой воды, треть из которой покупается в пластиковых бутылках малого объема.

— Потребление воды из аквабоксов сокращает годовой объем использования пластика среднестатистической семьей на 35 килограмм, — утверждает руководитель проекта BWT Aqua.

Установка систем очистки воды началась в марте 2019 года в Киеве и Ирпене. Сегодня аквабоксы компании есть не только в столице, но и во Львове, Тернополе, Днепре, Запорожье и Кропивницком. Общее количество устройств достигло 400.

Технический директор BWT Aqua Ростислав Мудрик обратил внимание на то, как качество воды зависит от технологий. В аквабоксах австрийского производства используется девять степеней очистки, в частности технологии обратного осмоса, ультрафиолетовое обеззараживание и система насыщения воды природными минералами и магнием.

— Вода из аквабоксов BWT Aqua по своему минеральному составу идентична воде из альпийских горных источников, — комментирует Ростислав Мудрик.

Вода очищается не только от распространенных загрязнений, микроорганизмов, вирусов, но также и от микропластика. Все аквабоксы подсоединены к удаленной системе мониторинга. Производитель благодаря датчикам, считывающим показатели, полностью контролирует техническое состояние оборудование и качество воды.

— Мы первыми узнаем, когда оборудование нуждается в техническом сервисе. И если что-то не работает, мы узнаем до того, как потребитель получит это в своей бутылке, — говорит Андрей Митченко.

Воду в аквабоксе можно купить как за наличные, так и используя банковскую карту. А если оформить покупку через интернет, то можно получить скидку на каждый литр.

— Для нас это больше чем бизнес, это миссия. И мы планируем вложить еще €5 млн в этот проект, — подытожил Андрей Митченко.

У компании есть опыт запуска подобной инфраструктуры для питьевой воды в Португалии и на испанском острове Майорка.

BWT – международная компания со штаб-квартирой в Мондзее (Австрия), крупнейший в мире производитель систем очистки воды. Ключевые продукты компании – системы очистки воды для фармацевтической и пищевой отраслей, а также высокотехнологичных предприятий, потребляющих воду особого качества.

BWT занимается и подготовкой воды для производства лекарственных средств, инъекций и здравоохранения.

В частности, для производства вакцин Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca и других используется очищенная на оборудовании BWT вода.

Компания имеет пять производственных предприятий в Австрии, Франции, Германии, Швейцарии и Украине. В 2018 году холдинг BWT приобрел долю украинской компании Ecosoft, на базе которой производит новую линейку аквабоксов, которые обеспечивают покупателей очищенной и минерализованной водой.