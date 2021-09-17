Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) во время работы в Украине сосредоточится на вопросах независимости Национального банка, судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс.

Миссия начнет работу в Украине до конца сентября в виртуальном формате. Конкретные даты в МВФ обещают обнародовать ближе к старту миссии.

По словам Райса, в МВФ настроены продолжать сотрудничать с властью Украины над выполнением договоренностей, необходимых для выделения следующего транша по программе stand-by.

– Мы сосредоточимся на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, судебной реформе, восстановлении и усилении антикоррупционной структуры, а также обеспечении устойчивого фискального положения и т.д., — подчеркнул Райс.

Он не смог назвать конкретных сроков выделения следующего транша Украине или возможного продолжения программы.

– Думаю, нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно продолжаются, — заявил Райс.

Что известно о программе МВФ и выделении транша?

В июне 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, объем которой составил около $5 млрд. Сразу было выделено $2,1 млрд первого транша.

Планировались четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения еще четырех траншей. Размеры второго и третьего транша должны были составить по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Однако новые транши так и не были выделены.

Недавно заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на форуме YES Brainstorming в Киеве сообщил, что миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать свою работу в Украине с 21-23 сентября 2021 года.

А 14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что второй транш от МВФ в размере 750 млн долларов ожидается примерно в ноябре-декабре.