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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Мировые эксперты расскажут, как бизнесу выйти на международные рынки на Start Global Day

Мировые эксперты расскажут, как бизнесу выйти на международные рынки на Start Global Day
Партнёрский материал

Основатели InDriver, Grammarly и эксперты Amazon Web Services расскажут, как стартапам из СНГ выйти на рынки США, Китая, Южной Америки, Африки и Индии, на конференции Start Global Day 8 октября.

Start Global Day — практическая конференция для предпринимателей, которые запускают международный проект, выводят стартапы на иностранные рынки или планируют масштабировать зрелый бизнес.

Мероприятие пройдет в прямом эфире в режиме телемоста. Связь будет организована между двумя студиями, где соберутся местные предприниматели и будут задавать вопросы спикерам в режиме реального времени. Студии организованы при поддержке Astana Hub (Казахстан) и UNIT City (Украина). Кроме офлайн-студий, трансляция будет доступна на сайте по предварительной регистрации: http://startglobalday.com/

Фаундеры расскажут, как бизнесу открыть для себя иностранные рынки: как привлекать клиентов, с какими культурными особенностями стран придется иметь дело, и как учитывать их в продажах.

Эксперты AWS поделятся особенностями разных сегментов рынка, расскажут, какие есть точки роста сегодня, и какие инструменты помогут занять свою нишу.

Игорь Карпец на примере своей компании Grammarly расскажет, как продавать в США из Украины, чем отличается американский подход в маркетинге и продажах, и как его применить.

Егор Федоров поделится опытом своей компании InDriver по продвижению технологического стартапа в Латинской Америке.

Конференция проходит при поддержке Amazon Web Services и UNIT City. Регистрация на сайте http://startglobalday.com/

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