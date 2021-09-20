Мировые эксперты расскажут, как бизнесу выйти на международные рынки на Start Global Day

Основатели InDriver, Grammarly и эксперты Amazon Web Services расскажут, как стартапам из СНГ выйти на рынки США, Китая, Южной Америки, Африки и Индии, на конференции Start Global Day 8 октября.

Start Global Day — практическая конференция для предпринимателей, которые запускают международный проект, выводят стартапы на иностранные рынки или планируют масштабировать зрелый бизнес.

Мероприятие пройдет в прямом эфире в режиме телемоста. Связь будет организована между двумя студиями, где соберутся местные предприниматели и будут задавать вопросы спикерам в режиме реального времени. Студии организованы при поддержке Astana Hub (Казахстан) и UNIT City (Украина). Кроме офлайн-студий, трансляция будет доступна на сайте по предварительной регистрации: http://startglobalday.com/

Фаундеры расскажут, как бизнесу открыть для себя иностранные рынки: как привлекать клиентов, с какими культурными особенностями стран придется иметь дело, и как учитывать их в продажах.

Эксперты AWS поделятся особенностями разных сегментов рынка, расскажут, какие есть точки роста сегодня, и какие инструменты помогут занять свою нишу.

Игорь Карпец на примере своей компании Grammarly расскажет, как продавать в США из Украины, чем отличается американский подход в маркетинге и продажах, и как его применить.

Егор Федоров поделится опытом своей компании InDriver по продвижению технологического стартапа в Латинской Америке.

Конференция проходит при поддержке Amazon Web Services и UNIT City. Регистрация на сайте http://startglobalday.com/