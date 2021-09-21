Украина планирует уменьшить объем заимствований на 60 млрд грн в 2022 году — Марченко

Чтобы не возлагать долговое бремя на будущие поколения украинцев, политика правительства в дальнейшем будет направлена ​​на снижение государственного долга.

В этом заверил министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта государственного бюджета на 2022 год в Верховной Раде.

— В следующем году государство планирует уменьшить объем заимствований на 60 млрд грн для финансирования госбюджета. То есть политика правительства в дальнейшем будет направлена ​​на снижение государственного долга, чтобы не возлагать долговое бремя на будущие поколения. Такая ответственная позиция отличает нас не только на фоне других развивающихся стран, что отмечают экономические инвесторы, но и крупнейших экономик мира, — заявил министр.

По словам Сергея Марченко, государство не может себе позволить жить в долг. Поэтому расходы по государственному долгу сократятся в 2022 году на 48 млрд грн и предусмотрены в сумме 574 млрд грн, из которых на погашение долга будет направлено 393 млрд грн, на обслуживание долга — 181 млрд грн.

Министр финансов добавил, что впервые за четыре года мы будем иметь первичный профицит бюджета, то есть наши доходы полностью будут покрывать наши расходы за вычетом обслуживания долга.

21 сентября министр финансов Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2022 год. Он заверил, что главная смета страны на следующий год является реалистичной и сбалансированной.