Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу с украинскими властями 21 сентября.

Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он отметил, что встречи миссии будут проходить в режиме онлайн.

— Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ, – сообщил он.

Недавно заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на форуме YES Brainstorming в Киеве сообщил, что миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать свою работу в Украине с 21-23 сентября 2021 года.

А 14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что второй транш от МВФ в размере $750 млн ожидается примерно в ноябре-декабре.

При этом представитель Фонда Джерри Райс отказался комментировать эти слова украинской стороны.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график нарушили, а финансирование — приостановили из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.