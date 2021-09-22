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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Евро пошел вверх, а доллар замер на месте: курс валют в Украине на 22 сентября

Евро пошел вверх, а доллар замер на месте: курс валют в Украине на 22 сентября

На среду, 22 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Согласно новым данным, евро продолжает расти, а доллар придерживается стабильности.

Курс американской валюты установлен на уровне 26,70 грн/1$. То есть валюта осталась на прежнем уровне.

В то же время цена за 1€ составляет 31,36 грн. Европейская валюта подорожала на 9 копеек по сравнению с вчерашним банковским днем.

Кроме того, польский злотый упал в продаже на 1 копейку, а российский рубль вырос на 2 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 22 сентября:

  • $1 — 26,70 грн;
  • €1 — 31,36 грн;
  • 1 польский злотый — 6,78 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 22 сентября 2021 в Украине

По прогнозам экономических экспертов, курс доллара в Украине в октябре будет установлен на уровне 28 грн/$1.

Эксперты уверяют, что во втором месяце осени девальвация гривны неизбежна. Кроме того, есть угроза масштабного экономического кризиса из-за макроэкономической проблемы и наращивания долгов.

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