Курс валют НБУ на 22 сентября 2021 в Украине

На среду, 22 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Согласно новым данным, евро продолжает расти, а доллар придерживается стабильности.

Курс американской валюты установлен на уровне 26,70 грн/1$. То есть валюта осталась на прежнем уровне.

В то же время цена за 1€ составляет 31,36 грн. Европейская валюта подорожала на 9 копеек по сравнению с вчерашним банковским днем.

Кроме того, польский злотый упал в продаже на 1 копейку, а российский рубль вырос на 2 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 22 сентября:

$1 — 26,70 грн;

€1 — 31,36 грн;

1 польский злотый — 6,78 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

По прогнозам экономических экспертов, курс доллара в Украине в октябре будет установлен на уровне 28 грн/$1.

Эксперты уверяют, что во втором месяце осени девальвация гривны неизбежна. Кроме того, есть угроза масштабного экономического кризиса из-за макроэкономической проблемы и наращивания долгов.