Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива. Теперь, отталкиваясь от нее, автозаправочные станции (АЗС) могут устанавливать свою наценку.

Согласно решению Минэкономики, средняя стоимость 1 л дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 22,59 грн, а 1 л бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm — 26,17 грн.

Если сравнивать с началом сентября, литр дизтоплива подорожал на 27 копеек, а вот бензин подешевел на 44 копейки.

Поэтому теперь с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 грн за 1 л, дизельного топлива — 29,59 грн за 1 л.

В мае этого года Кабинет министров ввел временное госрегулирование цен на бензин и дизель в Украине. Тогда правительство приняло постановление, согласно которому предельные уровни торговой надбавки АЗС до средней цены дизельного топлива должны составлять не выше 7 грн/л, а бензина — не выше 5 грн/л.

Введение предельных торговых надбавок на топливо — это временная мера, которая будет действовать на период карантина. На это решение вынуждены были пойти из-за необоснованного роста цен на топливо в розничных сетях.

Источник: Минэкономики